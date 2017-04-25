Экологическая ситуация в Мурманске — повод для дискуссии депутатов горсовета и крупных промышленников

Артем Дашевский.

Главная тема депутатского часа в мурманском горсовете — экологическая ситуация в областном центре. К актуальному разговору привлекли депутатов, представителей крупных промышленных предприятий. Отмечено, горожан беспокоит загрязнение воздуха в результате сжигания отходов, выпаривания цистерн с мазутом, открытого способа перевалки угля. Однако, эта проблема решается и сделано немало.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "На сегодня мы продолжаем поступательное движение в рамках реализации комплексной программы экологии, которая состоит из множества и операционных и инвестиционных пунктов. На сегодня мы уже внедрили систему пылеподавления на одном грузовом районе, и стационарную - на втором грузовом районе. Внедрили несколько мобильных систем".

В рамках программы "Мурманск - город чистоты" ведется и работа по ликвидации несанкционированных свалок, борьба с автохламом, организованы мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. В Год экологии этим вопросам - особое внимание.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы не можем прийти на предприятие и провести проверку. Запросить документы. Но я могу сказать, что с руководством и порта и Мурманской ТЭЦ, МЭСа у нас достаточно хорошие отношения. Информацию они нам всю предоставляют".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Экология всегда в глобальном смысле интересовала жителей, но мурманчан волнуют острые проблемы экологии, с которыми они сталкиваются каждый день. Это вопрос загрязнения воздуха, вопросы твердых бытовых отходов".