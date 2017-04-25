Впервые в Мурманской области состоялся конкурс инклюзивного творчества детей и подростков "Возьмемся за руки, друзья!"

Елена Сивонен.

"Возьмемся за руки, друзья!" Гала-концерт участников областного конкурса инклюзивного творчества. Самые яркие номера программы, которую накануне представляли коллективы из Заполярного, ЗАТО Александровск, Кольского района, Мончегорска, Оленегорска и Мурманска. На сцене "Кировки" - особенные дети наряду со сверстниками без ограничений. Традиционный - до этого - фестиваль - впервые проходил в статусе конкурса. Номинаций шесть - хореография, вокал, инструментальный жанр, оригинальный, танцы на колясках и жестовое пение. Лучших наградили дипломами.





