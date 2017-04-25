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25.04.2017 09:12

Норвежский шахматный эксперт, международный мастер Атле Грённ принял участие в блиц-турнире в Мурманске

Владимир Волков.

Встреча с международным мастером по шахматам, профессором Грённом. С представителями Генерального консульства Королевства Норвегия в Мурманске и областной шахматной федерации. Господин Атле выступил с докладом о своем друге, сопернике и шестнадцатом по счету чемпионе мира по шахматам Карлсене, рассказал о знаменитой русской шахматной школе и принял участие в блиц-турнире.
Международный мастер по шахматам Атле Грённ: "Советская шахматная школа - она известна во всем мире. Это та шахматная школа, которая всегда влияла и влияет на весь остальной шахматный мир и все учатся на примере этой школы".
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