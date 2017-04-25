В Заполярье проходят мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда

Яков Осетров.

В Мурманской области - череда мероприятий ко Всемирному Дню охраны труда. Он 28 апреля. Региональная конференция. Производственный травматизм - в центре внимания. Специалисты обсудили новшества в законах, недостатки в системе санитарного надзора. Говорили и о профилактике, начинать которую надо с детства. С этой целью в Заполярье устраивают выставки средств индивидуальной защиты, проводят тематические конкурсы рисунков. Курс на профилактику - и среди взрослых - дает свои плоды. За последний год несчастных случаев стало на 20% меньше.

Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Правительство Мурманской области заинтересовано в том, чтобы условия труда работника каждого предприятия нашего региона были безопасными. Наша перспективная цель - формирование культуры безопасного труда. А также повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности".





