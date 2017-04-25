Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.04.2017 09:05

В Заполярье проходят мероприятия, посвященные Всемирному Дню охраны труда

Яков Осетров.

В Мурманской области - череда мероприятий ко Всемирному Дню охраны труда. Он 28 апреля. Региональная конференция. Производственный травматизм - в центре внимания. Специалисты обсудили новшества в законах, недостатки в системе санитарного надзора. Говорили и о профилактике, начинать которую надо с детства. С этой целью в Заполярье устраивают выставки средств индивидуальной защиты, проводят тематические конкурсы рисунков. Курс на профилактику - и среди взрослых - дает свои плоды. За последний год несчастных случаев стало на 20% меньше.
Заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин: "Правительство Мурманской области заинтересовано в том, чтобы условия труда работника каждого предприятия нашего региона были безопасными. Наша перспективная цель - формирование культуры безопасного труда. А также повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.08
Евро = 60.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.