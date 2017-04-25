37 самодеятельных коллективов из 19 муниципалитетов региона собрались в Мурманске на областном фестивале-конкурсе танцев "Душа России"

Андрей Зайцев.

"Душа России". Восьмой областной фестиваль-конкурс танцев. Собрал 37 самодеятельных коллективов из 19-ти муниципалитетов региона. Жюри, среди которых и приглашённые из столицы - заслуженные деятели искусств - строго, но справедливо оценило выступления заполярных участников. Определило лучших в номинациях "Мурманский перепляс", "Весёлые вертушки", "Русская мозаика", "Дыхание Севера".

Председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ (г. Москва) Татьяна Гвоздева: "Душа народа! Песня, говорят и танец - это душа народа. Она же должна раскрыться. Наши национальные традиции - они там заложены. Поэтому человеческая натура раскрывается с их помощью, так проявляется национальная культура, национальность народа".





