"Птица Баренц" - международный культурный фестиваль - продолжает свой полёт по Кольскому полуострову

Андрей Зайцев.

Две новые фотовыставки - в Мурманском областном краеведческом музее. Консульство Финляндии подготовило экспозицию "Золотое поколение", норвежские коллеги оказали поддержку - проекту "Норвежский дизайн - взгляд через столетие". В центре внимания каждой выставки - скандинавский дизайн. По словам организаторов, одна из главных - общих - для двух стран составляющих этого направления культуры - удобство и функциональность.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Каждый раз организаторы представляют нам какое-то новое видение, какую-то ранее нам не известную страницу из культуры своих стран. Причём культуры в широком смысле".





