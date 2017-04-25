В рамках проекта "Полигон-PRO": день на производстве" школьники посетили крупнейшее судоремонтное предприятие Мурманской области

Артем Дашевский.

"Полигон-PRO". Погружение в профессию. Новый образовательный проект. Первая экскурсия школьников Видяево - на одно из самых закрытых предприятий региона - 35-ый судоремонтный завод. Сегодня средний возраст сотрудников СРЗ - 47 лет. Предприятию - нужны молодые специалисты. И такая профориентационная работа - возможное решение кадровой проблемы. В рамках областного проекта "Полигон-PRO" подобные экскурсии планируют на Оленегорский и Ловозерский ГОКи, судоремонтный завод "Нерпа" и на предприятие "Почта России".

Заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" Антон Дубовицкий: "В этом году Мурманская область принимает активное участие в федеральной профориентационной программе, в рамках программы "Работай в России". Которая называется Неделя без турникетов. Данная акция направлена на популяризацию профессий инженерно-технической направленности".





