В Совете депутатов города прошел депутатский час, посвященный экологической ситуации на территории Мурманска

Артем Дашевский.

Депутатский час в мурманском горсовете. Главная тема повестки - экологическая ситуация на территории областного центра. В зале - руководители города, депутаты, представители крупных промышленных предприятий. Проблема сегодня актуальная. Жалобы жителей - на загрязнение воздуха из-за открытого способа перевалки угля, сжигания отходов, выпаривание цистерн с мазутом. Городские власти уделяют особое внимание экологической обстановке. В рамках программы "Мурманск - город чистоты" ведут работу по ликвидации несанкционированых свалок. Благоустраивают, озеленяют Мурманск. Но, к сожалению, у власти на муниципальном уровне нет полномочий по осуществлению контроля в сфере экологии.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Мы не можем прийти на предприятие и провести проверку. Запросить документы. Но я могу сказать, что с руководством и порта и Мурманской ТЭЦ, МЭСа - у нас достаточно хорошие отношения. Информацию они нам всю предоставляют".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Экология всегда в глобальном смысле интересовала жителей, но мурманчан волнуют острые проблемы экологии, с которыми они сталкиваются каждый день. Это вопрос загрязнения воздуха, вопросы твердых бытовых отходов".







