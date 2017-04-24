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24.04.2017 18:50

"Георгиевская ленточка" вновь в Заполярье. Где сегодня раздавали символ боевой славы и какая акция следующая?

Елена Сивонен, Владимир Волков.

"Георгиевская ленточка". Символ воинской доблести и славы. По всей стране вновь стартовала общественная акция. В областном центре сегодня главный атрибут Дня Победы - самого почитаемого праздника в России - раздавали в Росляково, на Абрам-мысе, проспекте Героев-североморцев, Кольском проспекте. Дань подвигу, благодарность ветеранам.
Участник регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Геннадий Заборщиков: "Мы задаем людям вопросы, если они отвечают правильно, - мы даем им ленточку, если не отвечают, - мы даем им памятку, чтобы они знали, какие именно цвета, что обозначают, и крепим эти ленточки им на грудь".
История ленты - с 18-го века. Украшала высшую воинскую награду России - императорский орден Святого Георгия Победоносца - за мужество и особые заслуги на полях сражений. В годы Великой Отечественной лента украсила Орден Славы, а в 45-ом - медаль "За Победу над Германией". С тех пор у георгиевского биколора еще одно название - "лента Ордена Славы".

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