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24.04.2017 18:40

Депутатский час. в Мурманском горсовете говорили об экологической ситуации в столице Заполярья

Артем Дашевский.

В Мурманском горсовете сегодня - депутатский час. Главная тема - ситуация с экологией в областном центре. К актуальному разговору привлекли депутатов, представителей крупных промышленных предприятий. Отмечено - больше всего горожан беспокоит  загрязнение воздуха в результате сжигания отходов, выпаривания цистерн с мазутом, открытого способа перевалки угля. В то же время прозвучало - проблема решается, сделано немало.
Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "На сегодня мы продолжаем поступательное движение в рамках реализации комплексной программы экологии, которая состоит из множества и операционных и инвестиционных пунктов. На сегодня мы уже внедрили систему пылеподавления на одном грузовом районе, и стационарную - на втором грузовом районе. Внедрили несколько мобильных систем".
В рамках программы "Мурманск - город чистоты" ведется и работа по ликвидации несанкционированных свалок, борьба с автохламом, организованы мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. В Год экологии этим проблемам - особое внимание.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Для нас это очень важно, потому что воздух - это ключевая вещь для жизни людей. И мы бы хотели, чтобы эта дискуссия носила содержательный характер, проверим все планы, которые нам представят сегодня. И их реализацию".


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