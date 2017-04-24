Депутатский час. в Мурманском горсовете говорили об экологической ситуации в столице Заполярья

Артем Дашевский.

В Мурманском горсовете сегодня - депутатский час. Главная тема - ситуация с экологией в областном центре. К актуальному разговору привлекли депутатов, представителей крупных промышленных предприятий. Отмечено - больше всего горожан беспокоит загрязнение воздуха в результате сжигания отходов, выпаривания цистерн с мазутом, открытого способа перевалки угля. В то же время прозвучало - проблема решается, сделано немало.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "На сегодня мы продолжаем поступательное движение в рамках реализации комплексной программы экологии, которая состоит из множества и операционных и инвестиционных пунктов. На сегодня мы уже внедрили систему пылеподавления на одном грузовом районе, и стационарную - на втором грузовом районе. Внедрили несколько мобильных систем".

В рамках программы "Мурманск - город чистоты" ведется и работа по ликвидации несанкционированных свалок, борьба с автохламом, организованы мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. В Год экологии этим проблемам - особое внимание.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Для нас это очень важно, потому что воздух - это ключевая вещь для жизни людей. И мы бы хотели, чтобы эта дискуссия носила содержательный характер, проверим все планы, которые нам представят сегодня. И их реализацию".





