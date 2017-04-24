Полицейские в Мурманске проводят проверку по факту стрельбы в Ленинском округе

Алексей Котович.

Минувшей ночью мурманчан, проживающих на улице Чумбарова-Лучинского, разбудила стрельба. Как выяснилось позже - из автомата Калашникова. По предварительной информации, оружие было списано и переделано под стрельбу свето-шумовыми патронами. Оперативно установлен и задержан гражданин 88-го года рождения. Выяснилось, что палил в воздух он в состоянии алкогольного опьянения - просто захотелось пошуметь.

Начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова: "Его задержали и доставили в отдел полиции. Как он пояснил полицейским - стрелял в открытое окно, не направляя оружие в сторону людей. В настоящее время поданному факту проводится проверка. Оружие изъято. Назначена экспертиза".

А в Мурманске задержан очередной наркодилер. Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что ранее судимый 28-летний житель заполярной столицы причастен к распространению психотропного вещества. В ходе отработки оперативной информации подозреваемый задержан с поличным - в момент сбыта метамфетамина. Стоит отметить, что только за первые 3 месяца года в Мурманской области из незаконного оборота изъято уже более 9 килограммов наркотиков и психотропных веществ.