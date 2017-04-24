Рейд новый, претензии — старые. Мурманские общественники вновь проверяют сетевые магазины

Артем Дашевский.

Активисты "Единой России" вновь отправились в рейд по магазинам. Как всегда в фокусе внимания контролеров федеральные торговые сети. Что на этот раз вызвало замечания проверяющих?

Овощи и фрукты буквально вялятся на солнце. Это грубейшее нарушение норм хранения. Рядом просрочка. От опытного взгляда контролеров не ускользнет ни одна мелочь. И далеко ходить не надо. Прямо при входе первый же вопрос к уголку потребителя. Нет правил торговли, отсутствует текст закона "О защите прав потребителей". Товар складирован а зале. Ширина проходов ниже установленных нормативов - это нарушение.

Председатель совета отделения "Объединение потребителей России" в Мурманской области, член Мурманского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Денис Лашин: "На что бы хотелось больше обратить внимание администрации магазина, что проходы в данном магазине заставлены и идет полное нарушение техники пожарной безопасности".

Продавец в рыбном отделе, вопреки санитарным правилам и нормам работает без головного убора. Сказал, что он вообще не предусмотрен в этом магазине. В целом, с чистотой, здесь не все благополучно.

Запасный выход закрыт на ключ и заблокирован тележками с хлебом. Представители магазина, говорят, что это временная мера, хлеб только что получили и еще не успели разложить на полки. Но проверка проходит здесь и сейчас. Просроченные продукты, нарушение норм хранения и товарного соседства. Недочеты буквально на каждом шагу.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Ценовая политика соответствовала качеству продукта. И второе, чтобы местный производитель присутствовал на полках. Чтобы не было лишних поборов, технических уходов взвинчивания цен. Поэтому это очень важный вопрос".

Один из важных этапов проверки - наличие на прилавках продуктов и товаров местных производителей. В целом здесь они представлены, но ассортимент, можно прямо сказать - не богатый.

Все замечания руководство сетевого магазина взяло на карандаш. Вывод проверяющих - "Пятерочка" до пяти баллов пока не дотягивает. После майских праздников контролеры вновь вернутся в этот магазин, чтобы посмотреть что изменилось и в какую сторону.