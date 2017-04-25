В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 25 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Бочкова, 8
ул. Достоевского, 7, 8
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 8 ЧАСОВ 50 МИНУТ 24 АПРЕЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 28 АПРЕЛЯ ул. Челюскинцев, 7
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Гаджиева, 16
ул. Адмирала Ушакова, 8
ул. Полярные Зори, 42
переулок Русанова, 1
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
14.00 – 18.00 ул. Лесная, 10а, 10, 12, 17, 21, 29, 29а, 39, 8
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска