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24.04.2017 17:44

Более 150 субъектов малого и среднего бизнеса примут участие в семинарах и тренингах в рамках Дней предпринимательства Мурманской области

Дни предпринимательства, стартовавшие в Мурманской области, стали одной из тем, оперативного совещания в региональном правительстве.

Губернатор Марина Ковтун напомнила, что традиционно деловой календарь Дней предпринимательства открыла торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2017» в Апатитах. Всего же в этот календарь включено более 20 мероприятий.

Как сообщила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, в числе мероприятий Дней предпринимательства – семинары и тренинги, в которых планируется участие более 150 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также северян, желающих открыть свой бизнес.

Кроме того, в рамках Дней предпринимательства состоятся конкурсные отборы субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление финансовой поддержки, посвященный поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства выездной «круглый стол» в ЗАТО Александровск, региональная инвестиционная энергетическая ярмарка, а также ежегодная конференция по развитию женского предпринимательства и социальных технологий. Завершатся Дни предпринимательства 24 мая заседанием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. В ходе заседания состоится церемония награждения победителей конкурса грантов из областного бюджета на создание собственного бизнеса.

Марина Ковтун отметила, что информирование потенциальных участников мероприятий – главное, на что следует сейчас обратить внимание.

«Поручаю министерству развития промышленности и предпринимательства совместно с главами администраций муниципалитетов в оставшееся время провести максимально широкую информационную кампанию, в том числе с использованием социальных сетей», – подчеркнула глава региона.


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