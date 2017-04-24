Более 150 субъектов малого и среднего бизнеса примут участие в семинарах и тренингах в рамках Дней предпринимательства Мурманской области

Дни предпринимательства, стартовавшие в Мурманской области, стали одной из тем, оперативного совещания в региональном правительстве.



Губернатор Марина Ковтун напомнила, что традиционно деловой календарь Дней предпринимательства открыла торгово-промышленная выставка-ярмарка «Имандра-2017» в Апатитах. Всего же в этот календарь включено более 20 мероприятий.



Как сообщила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, в числе мероприятий Дней предпринимательства – семинары и тренинги, в которых планируется участие более 150 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также северян, желающих открыть свой бизнес.



Кроме того, в рамках Дней предпринимательства состоятся конкурсные отборы субъектов малого и среднего бизнеса на предоставление финансовой поддержки, посвященный поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства выездной «круглый стол» в ЗАТО Александровск, региональная инвестиционная энергетическая ярмарка, а также ежегодная конференция по развитию женского предпринимательства и социальных технологий. Завершатся Дни предпринимательства 24 мая заседанием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области. В ходе заседания состоится церемония награждения победителей конкурса грантов из областного бюджета на создание собственного бизнеса.



Марина Ковтун отметила, что информирование потенциальных участников мероприятий – главное, на что следует сейчас обратить внимание.



«Поручаю министерству развития промышленности и предпринимательства совместно с главами администраций муниципалитетов в оставшееся время провести максимально широкую информационную кампанию, в том числе с использованием социальных сетей», – подчеркнула глава региона.





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