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24.04.2017 17:37

24 апреля в Санкт-Петербурге Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

На заседании Совета законодателей РФ рассматривались вопросы, связанные с  противодействием коррупции, законодательным обеспечением государственной политики в сфере импортозамещения и регулирования торговой деятельности, усилением парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях.
Перед началом встречи к Совету обратился Президент России Владимир Путин.
- Президент особо заострил внимание  на необходимости более глубокой, всесторонней проработки законопроектов и важности привлечения к этому процессу научного сообщества, - рассказал Сергей Дубовой. – Он напомнил о важности прямого диалога с людьми и принципе востребованности закона  как базовой основы нашей работы. Глава государства также призвал нас  внимательней относиться к вопросам экологии в своих регионах и взаимодействовать с обществом и бизнесом в решении экологических проблем.
Перед собравшимися также выступили глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который обратил особое внимание руководителей региональных заксобраний на важность сотрудничества с Советом законодателей.
- Доля федеральных законопроектов, внесенных на рассмотрение в Госдуму регионами, составляет лишь 10-11%, а невысокое качество их подготовки, по мнению Володина, не всегда позволяет в полной мере раскрыть замысел и проблематику, - отметил Сергей Дубовой. – В результате законопроект отклоняется. Поэтому прозвучало предложение более активно сотрудничать с Советом законодателей. А самому Совету – оказывать региональным парламентам методическую помощь.
Ключевой темой заседания Совета законодателей стал отчёт о состоянии и основных направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики. Документ подготовлен обеими палатами парламента с учётом замечаний и предложений региональных законодательных и исполнительных органов власти.
- В частности, в нём  идет речь о мерах по сокращению уровней дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, - пояснил спикер. –  Для этого предстоит разработать новую концепцию повышения финансовой устойчивости бюджетов субъектов и муниципальных образований. Кроме того, в отчете сформулированы  конкретные предложения по законодательному обеспечению совершенствования региональной политики, которые должны стать частью плана работы законодателей всех уровней.
В рамках Совета также прошли заседания комиссий по законодательному обеспечению различных направлений государственной политики.

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