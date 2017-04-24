24 апреля в Санкт-Петербурге Председатель Думы Сергей Дубовой принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ

На заседании Совета законодателей РФ рассматривались вопросы, связанные с противодействием коррупции, законодательным обеспечением государственной политики в сфере импортозамещения и регулирования торговой деятельности, усилением парламентского контроля на федеральном и региональном уровнях.

Перед началом встречи к Совету обратился Президент России Владимир Путин.

- Президент особо заострил внимание на необходимости более глубокой, всесторонней проработки законопроектов и важности привлечения к этому процессу научного сообщества, - рассказал Сергей Дубовой. – Он напомнил о важности прямого диалога с людьми и принципе востребованности закона как базовой основы нашей работы. Глава государства также призвал нас внимательней относиться к вопросам экологии в своих регионах и взаимодействовать с обществом и бизнесом в решении экологических проблем.

Перед собравшимися также выступили глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который обратил особое внимание руководителей региональных заксобраний на важность сотрудничества с Советом законодателей.

- Доля федеральных законопроектов, внесенных на рассмотрение в Госдуму регионами, составляет лишь 10-11%, а невысокое качество их подготовки, по мнению Володина, не всегда позволяет в полной мере раскрыть замысел и проблематику, - отметил Сергей Дубовой. – В результате законопроект отклоняется. Поэтому прозвучало предложение более активно сотрудничать с Советом законодателей. А самому Совету – оказывать региональным парламентам методическую помощь.

Ключевой темой заседания Совета законодателей стал отчёт о состоянии и основных направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики. Документ подготовлен обеими палатами парламента с учётом замечаний и предложений региональных законодательных и исполнительных органов власти.

- В частности, в нём идет речь о мерах по сокращению уровней дифференциации в социально-экономическом развитии регионов, - пояснил спикер. – Для этого предстоит разработать новую концепцию повышения финансовой устойчивости бюджетов субъектов и муниципальных образований. Кроме того, в отчете сформулированы конкретные предложения по законодательному обеспечению совершенствования региональной политики, которые должны стать частью плана работы законодателей всех уровней.

В рамках Совета также прошли заседания комиссий по законодательному обеспечению различных направлений государственной политики.



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