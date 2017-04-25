"Освобождение сына" от уголовной ответственности за 300 тысяч рублей. Жительницу г. Мончегорска пытались обмануть телефонные мошенники

Елена Ястребова.

"Освобождение сына" от уголовной ответственности за 300 тысяч рублей. Телефонным мошенникам не удалось обмануть пенсионерку. В отдел полиции обратилась местная жительница г. Мончегорска. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын задержан "сотрудниками госнарконтроля". И чтобы он не попал в тюрьму, необходимо перечислить крупную сумму денег. Северянка, зная о подобных уловках, не поверила мужчине и сообщила в правоохранительные органы. Возбуждено и расследуется уголовное дело.





