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24.04.2017 16:35

Участникам войны посвящается. В Заполярье стартовала подготовка к проведению акции "Бессмертный полк"

Яков Осетров.

"Бессмертный полк". Старт подготовки к масштабной акции. 9 мая мурманчане, наряду с жителями всей страны, - пронесут в праздничных колоннах портреты родных и близких, ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Штаб акции в областном центре - городской  комитет по образованию. Уже есть готовые портреты героев.
Начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска Людмила Ананьина: "До 5 мая позвонить в комитет по образованию администрации Мурманска по телефону 40-26-68 и выразить своё желание забрать штендер 9 мая, чтобы пронести его в "Бессмертном полку". Этого — достаточно".
Сбор участников шествия - 9 мая у городской администрации, с 9:15 до 9:45. Штендеры, сделанные самостоятельно, по образцу в Интернете или по собственному шаблону, может нести каждый, кто встанет в колонну вслед за школьниками. Старшеклассники пронесут больше 1000 портретов. Для них это важно. Параду предшествовала серьезная исследовательская работа. Ребята изучали семейные архивы, чтобы через историю своего рода - понять и прочувствовать историю своей страны.
Ученица гимназии №7 г. Мурманска, член десантного военно-патриотического клуба "Витязь", юнармеец Татьяна Алексеенко: "Мы будем идти впереди колонны, вести учащихся. Я считаю, что это действительно важно для истории, потому что многие сейчас забывают о том, что сделали люди во время Великой Отечественной войны. Столько человек погибло, и мы должны помнить их. Помнить их подвиг для нашей страны".
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