Оперативное совещание в правительстве Мурманской области. Главный вопрос обсуждения - итог визита премьер-министра Дмитрия Медведева

Анастасия Ярославская.

Ожидаемо первым и главным вопросом сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве - стал итог визита премьер-министра. В Мурманске Дмитрий Медведев обсудил с главами арктических регионов и руководителями крупных профильных предприятий - развитие транспортной инфраструктуры российского Севера. Озвученные управленческие решения, как подчеркнула сегодня губернатор, для региона - принципиально важные. Мурманский транспортный узел. Завершение проекта - к 20 году. Поручение о разработке новой финансово-экономической модели Дмитрий Медведев дал профильным органам, еще раз подчеркнув, - для страны это один из самых значимых проектов. Центр морских крупнотоннажных сооружений - детище дочки НОВАТЭКа - также получает шанс на ускорение.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Было подписано распоряжение о переводе лесных земель в районе Белокаменки в земли промышленного назначения. Эти решения, в подготовке которых Мурманская область, правительство Мурманской области активно участвовало. Это яркий пример работающей системы сопровождения инвестиционных проектов – от уровня субъекта до уровня Федерации".

От уровня муниципального зависит, какими будут субсидии на капремонт. Отопительный сезон - у финальной черты, через неделю станет понятно - кто и сколько получит на подготовку к новому сезону. Почти 100 млн рублей в копилке госпрограммы по обеспечению комфортной среды. К началу мая надо сформировать окончательный список получателей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Деньги большие, и просто так они, конечно, никому не достанутся. Те, кто не успевает или не сможет представить или доработать свои заявки, денег не получит, деньги уйдут другим муниципальным образованиям. И впоследствии, если с техническим состоянием сетей и прочего хозяйства возникнут трудности, на нехватку финансирования их списать не получится".





