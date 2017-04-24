Борьба за три вакантных места в мурманском горсовете. Итоги предварительного внутрипартийного голосования

Андрей Зайцев.

Борьба за депутатский мандат. В Мурманске подвели итоги предварительного партийного голосования. Праймериз - определил - лидеров. Теперь они - кандидаты в депутаты городского совета областного центра.

Первые избиратели пришли проголосовать уже к 8 утра. И с точки зрения активности мурманчан, и с позиции организации, отмечают председатели счётных участков, всё прошло достойно.

Председатель счётного участка № 4 Ольга Патлаенко: "После прошлого праймериза были учтены какие-то недочёты, пожелания граждан, поэтому, в этот раз нет ни одного нарекания, ни от избирателей, ни от проверяющих".

Практика показывает, что данная система позволяет избирателям сделать более осознанный выбор.

Директор общеобразовательной школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Я хочу донести до жителей Мурманска такой постулат: любить город Мурманск нужно любовью не потребительской, а любовью созидательной".

Борьба развернется за три вакантных кресла. Предварительное внутрипартийное голосование, по мнению его участников - событие не менее важное, чем сами выборы.

Руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Волнение, конечно, есть. Но считаю, что эти праймериз необходимы, потому что партия "Единая Россия" должна выбрать самых достойных из своих рядов, чтобы выборы прошли удачно для партии".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Роман Пономарёв: "Праймериз - это событие не менее важное, чем сами выборы. Благодаря праймериз отбираются достойные кандидаты. По крайней мере, от партии "Единая Россия", от людей, которые являются её сторонниками".

Каждый из участников должен был принять участие в дебатах. Провести встречи с избирателями. Чтобы стало понятно, насколько хорошо кандидаты представляют себе работу в горсовете.

Директор стоматологической клиники Татьяна Елпанова: "Задач, конечно, очень много, желание помогать. Ну и по роду специальности, конечно же, своё откладывает отношение к людям".

Всего на 2-х участках свой выбор сделали почти 4 тысячи мурманчан. В итоге тройка лидеров - Елпанова, Ускова и Сахневич.

Секретарь мурманского местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" Василий Андрианов: "Предварительное голосование состоялось, явка избирателей составила 9,1 %. Хотелось бы отметить, что аналогичная явка была в единый день голосования на довыборах в горсовет в 2015 году. Явка хорошо свидетельствует об активности избирателей".

Напомним, довыборы в мурманский Совет депутатов пройдут этой осенью, в единый день голосования.