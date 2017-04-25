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25.04.2017 14:55

На коллегии в УФСИН России по Мурманской области подвели итоги работы ведомства за 1 квартал 2017 года

В расширенном заседании коллегии приняли участие представители всех взаимодействующих органов и структур региона, общественной наблюдательной комиссии, руководители всех подразделений уголовно-исполнительной системы области.

В своём выступлении руководитель ведомства Евгений Шихов проинформировал присутствующих, что в первом квартале 2017 года задачи, возложенные на мурманский УФСИН, выполнены в полном объеме.
В отчётном периоде не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений, захватов заложников и побегов. Оперативная обстановка в учреждениях оставалась управляемой.
В соответствии с поступившими в марте месяце из ФСИН России результатами итоговой оценки территориальных органов, мурманское управление заняло 6 место из 38 регионов, входящих в третью рейтинговую группу.
- Безусловно, это хорошая оценка нашей работы, принимая во внимание, что год назад мы были лишь семнадцатые, - отметил Евгений Витальевич.- Однако ряд чрезвычайных происшествий, произошедших в самом начале года, не позволяет нам пока говорить о достижении высоких показателей в работе.
Одним из основных событий для территориального органа в прошедшем квартале стало перепрофилирование зеленоборской ИК-20 в колонию-поселение. В настоящее время в колонии содержится 33 осужденных, из них 13 женщин.       
Значимым явилось также значительное снижение лимитов наполнения учреждений. Так на 1 апреля в учреждениях области содержалось 4482 человека, что на 1084 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А вот ситуация с численностью лиц, осуждённых к наказаниям без лишения свободы, обратная. По сравнению с 1 кв. прошлого года количество подучётных лиц увеличилось на 15,5 % и составило в 1 кв. 2017 года 2773 осуждённых.
Оперативными подразделениями УФСИН было предотвращено 75 преступных намерений спецконтингента. Правоохранительным органам было оказано содействие в раскрытии 81 преступления, причём, значительно увеличился показатель раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.
В рамках реализации программы по продовольственному самообеспечению в учреждениях УИС за отчетный период произведено для нужд колоний и СИЗО 4,5 тонны мяса свинины, 5,3 тонны макарон и 208 тонн хлеба.
Наблюдается рост трудоустроенных осуждённых, имеющих исковые обязательства. Как результат, увеличение показателя погашения по исполнительным листам на 67% по сравнению с 1 кв. 2016 г. За отчетный период осужденными было перечислено в счёт погашения 1257 тыс. рублей.
УФСИН активно взаимодействовал с органами государственной власти и структурами гражданского общества.
Членами общественной наблюдательной комиссии региона осуществлено 4 посещения исправительных учреждений Мурманской области. Специалисты по вопросам помилования 5 раз выезжали в колонии области. На заседаниях комиссии вынесены решения по 3 ходатайствам осужденных.
В целом работа регионального пенитенциарного ведомства в первом квартале 2017 года, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, на обеспечение условий содержания подследственных и осужденных с учетом требований законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, совершенствование воспитательной работы, повышение социальной защищенности личного состава, признана удовлетворительной.
Подводя итоги коллегии, руководитель УФСИН поблагодарил весь коллектив регионального УФСИН за слаженную работу и, по традиции, вручил ряду сотрудников управления и учреждений ведомственные награды, почетные грамоты и благодарности ФСИН России. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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