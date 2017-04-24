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24.04.2017 15:17

Губернатор Марина Ковтун сообщила о назначении Елены Дягилевой министром финансов Мурманской области

Алексей Елкин.

Кадровое решение, - назначить Елену Дягилеву министром финансов Мурманской области, сообщила глава региона на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Сегодня губернатор Марина Ковтун подписала соответствующий документ. В силу он вступит с завтрашнего дня. "Я искренне желаю Вам успеха в сложном деле", - сказала Марина Ковтун, обращаясь к будущему министру. Напомним, Елена Дягилева уже продолжительное время возглавляет исполнительный орган власти региона в должности исполняющей обязанности руководителя.
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