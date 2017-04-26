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26.04.2017 10:00

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы! Более 30 лет минуло со дня взрыва на Чернобыльской АЭС Он вызвал крупнейшую техногенную катастрофу в истории человечества, последствия которой мы ощущаем до сих пор. И только люди, которых мы называем ликвидаторами, уберегли мир от еще более тяжелого варианта развития событий. Пожарные, работники станции, военные – специалисты со всех концов страны отважно шагнули к смертельно опасным руинам четвертого блока атомной станции.

Во время ликвидации последствий той аварии героизм был повседневным явлением, но ликвидаторы не думали о подвиге, а мужественно и добросовестно выполняли тяжкую работу по глушению взорвавшегося реактора, уборке территории от его обломков и возведению укрытия над четвертым блоком АЭС. В этом героическом труде ради нашей безопасности и благополучия будущих поколений люди жертвовали своим здоровьем и даже жизнью.
Дорогие друзья! Спасибо за ваш подвиг! Низкий поклон и слова благодарности – ликвидаторам-чернобыльцам. Вечная память безвременно ушедшим из жизни от ран и болезней.
От всей души желаем участникам ликвидации последствий чернобыльской радиационной катастрофы крепкого здоровья и семейного счастья!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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