Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
25.04.2017 14:25

Областной художественный музей приглашает на показы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино»

С 25 по 28 апреля в выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоятся конкурсные показы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».

«Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, в рамках которого лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Фестиваль учрежден в 2008 году творческим объединением «Мир искусства» совместно с киноклубом «Арткино», идею его проведения в свое время поддержали классики мирового кинематографа: Тонино Гуэрра, Кшиштоф Занусси, Клод Лелуш, Вернер Херцог и Йос Стеллинг. Президент фестиваля – кинорежиссер Сергей Тютин. В конкурсе принимают участие игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы – а с 2010 года и стереофильмы – продолжительностью не более 30 минут.

В рамках конкурсных показов мурманским зрителям представят 23 картины, тематически объединенные в четыре полнометражные программы: «Красное», «Желтое», «Синее» и «Белое».

Начало показов в 17.00.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.08
Евро = 60.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.