Областной художественный музей приглашает на показы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино»

С 25 по 28 апреля в выставочном зале Мурманского областного художественного музея состоятся конкурсные показы Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино».

«Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, в рамках которого лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри. Фестиваль учрежден в 2008 году творческим объединением «Мир искусства» совместно с киноклубом «Арткино», идею его проведения в свое время поддержали классики мирового кинематографа: Тонино Гуэрра, Кшиштоф Занусси, Клод Лелуш, Вернер Херцог и Йос Стеллинг. Президент фестиваля – кинорежиссер Сергей Тютин. В конкурсе принимают участие игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы – а с 2010 года и стереофильмы – продолжительностью не более 30 минут.

В рамках конкурсных показов мурманским зрителям представят 23 картины, тематически объединенные в четыре полнометражные программы: «Красное», «Желтое», «Синее» и «Белое».

Начало показов в 17.00.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /