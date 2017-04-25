В Ковдоре представитель полиции рассказала горожанам о мошенничествах

По инициативе администрации Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения в Ковдоре на днях прошла профилактическая акция для посетителей и работников центра. Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Полярнозоринский» Анастасия Рылова в преддверии майских праздников и летнего отпускного сезона направила основные правила безопасности в сети Интернет и при общении с неизвестными по телефону.

Мероприятие состоялось в рамках областной профилактической акции «Внимание, мошенники!». Анастасия напомнила основные способы обмана по телефону, изощренные психологические приемы, которые используют мошенники, чтобы заставить жертву обмана перечислить или отдать через курьера денежные средства. По-прежнему актуальными остаются интернет-мошенничества – их жертвой может стать любой житель Заполярья. Представитель полиции напомнила, что при покупках товаров или заказе услуг в сети Интернет нельзя переводить предоплату. И не стоит верить сообщениям, которые приходят от друзей из социальных сетей – полицейская практика показывает, что очень часто аккаунты социальных сетей взламывают злоумышленники, после чего от имени знакомых рассылают просьбы о переводе или займе денежных средств.

В преддверии праздников Анастасия Рылова напомнила меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Ни в коем случае, предупредила сотрудник полиции, нельзя такие предметы трогать или перемещать. Главное – своевременно оповестить правоохранительные органы.

По традиции представитель полиции раздала присутсвующим специальные памятки с профилактической информацией. Посетители центра активно обсуждали услышанное и задавали вопросы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)