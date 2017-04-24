Выпускники колледжей Мурманской области сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

Впервые в рамках пилотной апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, в котором принимают участие более 130 студентов из 7 областных колледжей.



В апреле 2017 года на право проведения демонстрационного экзамена на базе Регионального координационного центра WorldSkills прошли обучение более 50 экспертов, на базе региональных колледжей созданы 7 центров проведения демонстрационного экзамена, оборудованных в соответствии с требованиями WorldSkills.



Ведущие преподаватели и мастера производственного обучения из 13 колледжей и представители 19 предприятий региона составили линейные экспертные группы по 7 компетенциям (Поварское дело, Электромонтаж, Программные решения для бизнеса, Облицовка плиткой, Парикмахерское искусство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии).



Первый демонстрационный экзамен состоялся в апреле на площадке Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Г.А. Еще 12 студентов выпускного курса Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота по специальности «Технология продукции общественного питания» выполняли задания по трем профессиональным модулям: приготовление закусок, горячих блюд и десертов (компетенция WorldSkills – Поварское дело). Остальные 7 демонстрационных экзаменов запланировано провести до середины июня текущего учебного года.



Необходимо отметить, что демонстрационный экзамен позволяет дать независимую оценку качества подготовки кадров. Выпускники смогут продемонстрировать уровень своих знаний, умений и навыков, подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов, получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /