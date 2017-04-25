В рамках Года гражданской обороны в мурманской школе № 23 прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся младших классов. В мероприятии приняли участие представители Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области.

В рамках урока инспекторы «водных дорог» провели учебно-показательное занятие. Главной его темой стало – знакомство детей с правилами безопасного поведения на льду в весенний период, воспитание осторожности и аккуратности в поведении на водоемах. Представители экстренного ведомства показали средства индивидуальной защиты, продемонстрировали способы оказания помощи попавшим в беду и напомнили юным северянам алгоритм действий в кризисной ситуации.

Также спасатели напоминают родителям, дети – это самое дорогое, что у нас есть! Организуйте их отдых таким образом, чтобы не подвергать опасности. Не оставляйте детей у воды без контроля, разъясняйте им простые правила безопасного поведения, отдыхайте вместе с ними.

Помните, безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых, их ответственности и внимательности.

Главное управление МЧС России по Мурманской области