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25.04.2017 11:00

В мурманской школе № 23 прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся младших классов

В рамках Года гражданской обороны в мурманской школе № 23 прошел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся младших классов. В мероприятии приняли участие представители Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области.

В рамках урока инспекторы «водных дорог» провели учебно-показательное занятие. Главной его темой стало – знакомство детей с правилами безопасного поведения на льду в весенний период, воспитание осторожности и аккуратности в поведении на водоемах.  Представители экстренного ведомства показали средства индивидуальной защиты, продемонстрировали способы оказания помощи попавшим в беду и напомнили юным северянам алгоритм действий в кризисной ситуации.  
Также спасатели напоминают родителям, дети – это  самое  дорогое, что у нас есть! Организуйте их отдых  таким образом, чтобы не подвергать опасности. Не  оставляйте  детей у воды без контроля, разъясняйте им простые  правила  безопасного поведения, отдыхайте вместе с ними.
Помните, безопасность детей зависит, прежде всего, от взрослых, их ответственности и внимательности.

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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