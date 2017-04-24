Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.04.2017 14:16

Итоги и перспективы формирования доходной части консолидированного регионального бюджета губернатор Марина Ковтун обсудила с руководителем УФНС по Мурманской области Оксаной Савченко

Алексей Котович.


Итоги и перспективы формирования доходной части консолидированного регионального бюджета стали основной темой рабочей встречи Марины Ковтун с руководителем УФНС по Мурманской области Оксаной Савченко. Управление Федеральной налоговой службы обеспечивает стабильное формирование доходной части бюджета региона. Это позволяет нам своевременно исполнять социальные обязательства, реализовывать государственные программы - подчеркнула губернатор.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Итоги 2016 года показали, что в консолидированный бюджет области 60 миллиардов рублей поступили. Это на 14% выше уровня 15 года".
В целом в 2016 году налоговым органам Мурманской области удалось обеспечить значительный рост налоговых поступлений во все уровни бюджета, сообщила Оксана Савченко. Объем поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации вырос в 2016 году на 26%. 76% собранных налогов осталось на территории области.
Руководитель УФНС по Мурманской области Оксана Савченко: "По итогам 216 года консолидированный бюджет области выполнен на 104,5%. Это положительная динамика, необходимо отметить, что тренд сохраняется и в 2017 году".
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.23
Евро = 60.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.