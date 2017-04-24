Итоги и перспективы формирования доходной части консолидированного регионального бюджета губернатор Марина Ковтун обсудила с руководителем УФНС по Мурманской области Оксаной Савченко

Алексей Котович.



Итоги и перспективы формирования доходной части консолидированного регионального бюджета стали основной темой рабочей встречи Марины Ковтун с руководителем УФНС по Мурманской области Оксаной Савченко. Управление Федеральной налоговой службы обеспечивает стабильное формирование доходной части бюджета региона. Это позволяет нам своевременно исполнять социальные обязательства, реализовывать государственные программы - подчеркнула губернатор.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Итоги 2016 года показали, что в консолидированный бюджет области 60 миллиардов рублей поступили. Это на 14% выше уровня 15 года".

В целом в 2016 году налоговым органам Мурманской области удалось обеспечить значительный рост налоговых поступлений во все уровни бюджета, сообщила Оксана Савченко. Объем поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации вырос в 2016 году на 26%. 76% собранных налогов осталось на территории области.

Руководитель УФНС по Мурманской области Оксана Савченко: "По итогам 216 года консолидированный бюджет области выполнен на 104,5%. Это положительная динамика, необходимо отметить, что тренд сохраняется и в 2017 году".





