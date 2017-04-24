Сапёры Северного флота отработали навыки подрыва льда и старых зданий

На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в посёлке Щукозеро (Мурманская область) состоялся учебно-методический сбор с военных инженеров флота по тематике ликвидации ледовых заторов на водоёмах и обрушению ветхих зданий и строительных конструкций.

Одной из основных задач мероприятия, как заявил начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Александр Худолей, стала подготовка личного состава инженерных подразделений к борьбе с паводками, к безопасному обрушению ветхих зданий и сооружений. Также сапёры флота приобрели навыки утилизации взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, которые регулярно выявляются в летний и осенний период в местах боевых действий на территории Кольского полуострова.

В сборе приняли участие военнослужащие инженерных подразделений мотострелковых соединений, бригады морской пехоты и сапёры отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота.

Во время теоретических занятий обучаемый личный состав получил знания по основам подрывного дела, особенностям подрыва льда и фундаментальных сооружений. Особое внимание было уделено мерам безопасности при обращении с взрывчатыми веществами, подготовке и выполнении взрывных работ.

В ходе практической части учебно-методического сбора военнослужащие отработали действия по подготовке фрагмента капитального строения к разрушению подрывным способом, а также осуществили подрыв льда на водоёме.

Подобные сборы военных инженеров Северного флота проходят на регулярной основе в зимнем периоде обучения перед наступлением паводкоопасного сезона.

Пресс-служба Северного флота