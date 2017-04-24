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24.04.2017 13:45

Ограниченные возможности, при этом - безграничные способности. В Мурманске отметили воспитанников 15-й ДЮСШ с адаптивным уклоном

Анастасия Ярославская.

В мурманской мэрии сегодня принимали одаренных детей. Воспитанники 15-й ДЮСШ - единственной на Северо-Западе с адаптивным уклоном принесли на встречу с главами дипломы и медали. С порога прозвучало - это не формальное мероприятие, а дружеская беседа. Формат - вопрос-ответ. Ребята по очереди подробно рассказали о том, как смогли добиться успеха в спорте и творчестве. В ответном слове - красной строкой - достижения участников - маленький подвиг и яркий пример для подражания. У каждого из приглашенных статус - инвалид. Ограниченные возможности, но вместе с тем - безграничные способности. В зале - постоянные участники и победители областных, всероссийских и международных конкурсов и состязаний.
Глава администрации г. Мурманск Андрей Сысоев: "Понятно, что вы молодцы и делаете свою жизнь такой наполненной и очень эффективной. Понятно, что город будет помогать, чтобы вы достигали новых результатов и еще раз повторяю, что мы, конечно, вами очень гордимся. Спасибо вам".
Главы поблагодарили за успехи и детей, и их преподавателей, и родителей. Отметив - в городе делается немало для доступности дополнительного образования. В муниципальных учреждениях сейчас занимается 228 особенных ребенка. Пробуют себя в различных видах спорта и в творчестве. Предложение Дмитрия Филиппова - создать в Мурманске единую объединенную площадку - фестиваль для талантливых и упорных. Он будет организован уже в следующем году.
Глава Мурманской области г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Поздравляю вас с вашими достижениями и хочу сказать, что мы будем, действительно помогать со стороны города, со стороны муниципалитета создавать все условия, чтобы вы могли и в дальнейшем достигать новых высот. Спасибо вам огромное, что делаете наш город таким знаменитым, известным благодаря вашим достижениям".
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