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24.04.2017 12:56

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Утром 22 апреля 2017 года наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Оленегорску в составе прапорщика полиции Романа Баранова и ст. сержанта полиции Сергея Шишкина получил в радиоэфире информацию о том, что водитель, управляющий автомобилем марки «Nissan», возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Через некоторое время данный автомобиль был обнаружен сотрудниками Росгвардии и остановлен для проверки. Водитель, у которого присутствовали признаки алкогольного опьянения, не имел при себе документов на право управления транспортным средством. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место происшествия наряд ДПС и передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки было установлено, что молодой человек 1990 года рождения ранее был привлечен к административной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В тот же день в отдел полиции поступило заявление 44-летнего жителя г. Оленегорска о том, что утром был угнан принадлежащий ему автомобиль марки «Nissan». После проверки данного факта в отношении задержанного сотрудниками Росгвардии гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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