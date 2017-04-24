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24.04.2017 12:27

Председатель Кандалакшской молодежной общественной организации «Новое поколение» Сергей Михеев – победитель федерального конкурса «Лидер XXI века»

Сотни лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений со всей страны принимают участие в Москве в федеральном этапе конкурса «Лидер XXI века» 2016 года.

Участники смогли проявить себя во время конкурсных испытаний, включающих творческую самопрезентацию и защиту социальных проектов, и 23 апреля стали известны имена победителей конкурса.

Одним из победителей федерального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века 2016 года» в номинации «Руководитель молодежного общественного объединения (возраст 18-25 лет)» стал Сергей Михеев, председатель Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».

Сергей представлял Мурманскую область, победив в марте 2016 года в региональном этапе конкурса «Лидер XXI века» с проектом «#ЯволонтерКандалакши».

Конкурс «Лидер XXI века» – это важный способ поиска и поддержки наиболее талантливых молодых людей по всей России. Ежегодно в конкурсе участвуют более 10 000 человек в региональных и муниципальных этапах, победители и призеры которых приглашаются к участию в федеральном этапе.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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