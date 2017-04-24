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24.04.2017 12:23

В День призывника мурманчане смогут поступить на военную службу по контракту на корабли и в береговые части Северного флота

28 апреля в центре города-героя Мурманска на площади перед отелем «Азимут» и на улице Ленинградской состоится военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника. Для желающих служить на Северном флоте будет работать пункт приема граждан, где можно будет получить подробные консультации от специалистов военного комиссариата, сотрудников кадровых органов, а также написать заявление и оформить документы для поступления на контрактную службу. 

С нынешнего года молодые люди призывного возраста, имеющие соответствующий уровень образования и годность по состоянию здоровья, получили право заключить контракт на прохождение военной службы на вакантных воинских должностях, не проходя военной службы по призыву.
Представители основных объединений и соединений Северного флота ознакомят желающих с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, и расскажут об условиях прохождения военной службы по контракту в конкретных воинских подразделениях.
В ходе акции будут развёрнуты выставки вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота для выполнения поставленных задач.
На выставках будут продемонстрированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300, боевая техника морских пехотинцев и мотострелков БТР-82А, БТР-80, реактивная артиллерийская система «Град», а также образцы техники и средств радиационной, химической и биологической защиты и инженерных подразделений.
Широко будет представлена система тылового обеспечения флота, а именно образцы военной формы одежды и обуви, комплекты индивидуальных средств бронезащиты, рационы питания военнослужащих и техника МТО.
Будет работать полевая кухня. Посетителей угостят горячей кашей с тушёнкой и чаем.
Экспозицию водолазной техники и снаряжения подготовит управление поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.
В ходе выставки в Мурманске состоится выступление группы рукопашного боя военнослужащих бригады морской пехоты.
Акция, посвящённая Дню призывника, состоится с 10 до 16 часов.

Пресс-служба Северного флота
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