Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов ЗАТО г. Заозерск большое внимание судебными приставами уделяется исполнительным производствам в отношении любителей вождения в пьяном виде.

Один из должников прямо заявил судебному приставу, что штраф платить не будет, хотя и управлял машиной в пьяном виде, т.к. считает, что процедура освидетельствования на предмет опьянения была проведена с нарушениями. С его слов, он обжаловал постановление судьи, дошел с жалобами до Верховного суда России.

В соответствии с действующим законодательством за неуплату «пьяного штрафа» судебный пристав составил в отношении мужчины административный протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ и направил его на рассмотрение в суд. С началом рассмотрения административного дела самонадеянности у должника поубавилось. История закончилась печально – поездкой в изолятор временного содержания для отбывания административного ареста на срок 10 суток.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области