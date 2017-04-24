Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.04.2017 17:20

Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку художника Георгия Карповича

26 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 2 этаж, Красная гостиная) состоится торжественное открытие выставки, посвященной 75-летию со дня рождения художника Георгия Георгиевича Карповича.

На выставке будет представлено 9 работ художника из собрания музея.
Георгий Карпович – живописец, график, член Союза художников с 1970 года. Георгий Георгиевич – участник областных, региональных и зарубежных выставок. Его работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и в частных коллекциях.
Выставка будет работать до 28 мая.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.23
Евро = 60.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.