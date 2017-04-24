Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку художника Георгия Карповича

26 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 2 этаж, Красная гостиная) состоится торжественное открытие выставки, посвященной 75-летию со дня рождения художника Георгия Георгиевича Карповича.

На выставке будет представлено 9 работ художника из собрания музея.

Георгий Карпович – живописец, график, член Союза художников с 1970 года. Георгий Георгиевич – участник областных, региональных и зарубежных выставок. Его работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и в частных коллекциях.

Выставка будет работать до 28 мая.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области