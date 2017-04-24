В рамках апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области подписано 12 соглашений между ведущими предприятиями региона и образовательными организациями

Представители Мурманской области, в том числе Министерства образования и науки Мурманской области, приняли участие в стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», посвященной подведению промежуточных итогов пилотной апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Программа сессии также включала обмен эффективными федеральными и региональными практиками и выработку дальнейших управленческих решений федеральной повестки по вопросам внедрения стандарта.

Пилотная апробация стандарта проходит в 20 субъектах Российской Федерации. Стоит отметить, что Мурманская область является единственным участником пилотной апробации стандарта в Северо-Западном федеральном округе.

На настоящий момент в рамках апробации Стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в Мурманской области подписано 12 соглашений между 9 ведущими предприятиями региона и 7 образовательными организациями (пять колледжей и два вуза), направленных на внедрение практикоориентированной (дуальной) модели профессионального образования.

В рамках внедрения стандарта 134 выпускника колледжей Мурманской области в текущем учебном году сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, который позволяет дать независимую оценку качества подготовки кадров. Выпускники смогут продемонстрировать уровень своих знаний, умений и навыков, подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов, получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.



Для справки:

Стандарт кадрового обеспечения промышленного роста разработан в соответствии с Посланием Президента Федеральному Собранию Российской Федерации в 2014 году и поручением, данным по итогам заседания Правительственной комиссии по импортозамещению 3 октября 2015 года, в его основе лежит ряд федеральных стратегий и планов. Цель стандарта – выработка механизмов и инструментов обеспечения потребности промышленности (экономики) высококвалифицированными кадрами.

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