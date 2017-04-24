Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области напоминает об опасности выжигания сухой травы

Одним из основных агитационных мероприятий Года экологии является информационная кампания против выжигания сухой травы «Береги лес». В весенний период эти выжигания наиболее опасны.

Министерство напоминает, что еще в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации внесены изменения в Правила противопожарного режима. Документом установлен запрет на бесконтрольное выжигание сухой травянистой растительности на всех категориях земель.

Самым эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение. На это направлена и информационная кампания. Она призвана сформировать устойчивое общественное мнение о недопустимости выжигания сухой травы, о практической бесполезности этих выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях.

В рамках Всероссийской информационной кампании против поджогов сухой травы «Береги лес» будут проводиться тематические занятия в образовательных учреждениях, профилактические беседы с населением сельской местности, конкурсы детских рисунков.

«Необходимо донести до каждого жителя России понимание того, что выжигание сухой травы недопустимо. Палы сухой травы – это преступление, преступление против людей, против природы, против экологии всей планеты. И за это преступление законом предусмотрена ответственность – и административная, и уголовная. И прежде чем применять меры, мы просим граждан задуматься о катастрофических последствиях поджога травы», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.



Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области просит оказать информационную поддержку акции «Береги лес» и разместить на своих ресурсах социальные видеоролики, подготовленные Федеральным агентством лесного хозяйства о вреде от выжигания сухой растительности.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /