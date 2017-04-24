Подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу. В Мурманске, как и по всей России, стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка"

Владимир Волков.

В России стартовала акция "Георгиевская ленточка" - традиционная, с 2005 года. В столице Заполярья "Волонтёры Победы" раздавали черно-оранжевый символ на площади Пять Углов. Атрибут с удовольствием принимали как молодежь, так и старшее поколение. Георгиевская лента - символ военной славы. Цель акция - подчеркнуть верность россиян памяти о Великой Отечественной войне и гордость за Победу.

"Волонтёр Победы" Алексей: "Георгиевская ленточка" - это важный символ, и в том числе предотвратить на ношения на автомобилях, на одеждах, на сумках".

Продолжение акции сегодня в Мурманске - в 16.00. Раздача ленточек в Росляково, возле Дворца культуры "Судоремонтник", на Абрам-мысе, а также на улице Полярные Зори, на Кольском проспекте и проспекте Героев-североморцев.