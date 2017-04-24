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24.04.2017 12:10

Своевременное оказание послеврачебной помощи и питание пациентов. В Мурманске проверили качество работы младшего медперсонала в условиях больницы

Владимир Волков.

Качество работы младшего медперсонала в условиях больницы проверили члены Общественного совета при региональном министерстве здравоохранения. Эксперимент прошел в палатах отделений главного стационара области. В центре внимания — своевременное оказание послеврачебной помощи и питание пациентов.
Главный врач Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина Александра Будова: "Над этим надо постоянно работать, и именно, обратная связь позволяет нам понять, какие системные мероприятия мы можем предпринять в своей работе, для того чтобы это улучшить и модифицировать".
Областная больница имени Баяндина, славится высоким качеством оказываемой медицинской помощи. Однако сейчас, в поле зрения - обслуживание в палатах. Впервые к исследованию привлекли студентов медицинского вуза.
Председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения Мурманской области Алексей Кузьмин: "Мы не секретная какая-то организация, вот именно — открытая, гласная".
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