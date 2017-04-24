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24.04.2017 12:00

Как постоять за себя и избежать паники? В Мурманске прошла боевая игра "Антитеррор-2017"

Владимир Волков.

"Антитеррор-2017". Ролевая игра на базе Центра профессиональной подготовки УМВД. Участники - юноши и девушки. Всего - пять команд из учебных заведений Мурманской области. Цель - с помощью смоделированных ситуаций научить студентов правильно действовать в кризисных ситуациях. Например, в случае террористической угрозы. Главное - избегать паники. Важно также уметь оказывать первую помощь пострадавшим.
Преподаватель по тактико-специальной огневой подготовке УВМД России по Мурманской области Александр Щукин: "Основная задача сводит к тому, чтобы преподнести определенный объем информации нашим слушателям, нашим студентам, чтобы они понимали, что с ними может случиться в определенный момент и как в данной обстановке, ситуации надо себя вести".
Игра - это пять этапов. В их числе, - действия при обнаружении подозрительного предмета. Выявление экстремистских проявлений в сети Интернет. В завершение - показательные выступления спецподразделений по освобождению заложников. Провели - сотрудники отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области "Айсберг" и полицейские.
Студент индустриального колледжа Светлана Иванникова:
"Я вообще впечатлена работой полиции, и мне очень понравилось, особенно показательный этап, очень правдоподобно. На остальных этапах очень интересно. Я никогда не участвовала в подобных играх, теперь будем осторожны".
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