Как постоять за себя и избежать паники? В Мурманске прошла боевая игра "Антитеррор-2017"

Владимир Волков.

"Антитеррор-2017". Ролевая игра на базе Центра профессиональной подготовки УМВД. Участники - юноши и девушки. Всего - пять команд из учебных заведений Мурманской области. Цель - с помощью смоделированных ситуаций научить студентов правильно действовать в кризисных ситуациях. Например, в случае террористической угрозы. Главное - избегать паники. Важно также уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

Преподаватель по тактико-специальной огневой подготовке УВМД России по Мурманской области Александр Щукин: "Основная задача сводит к тому, чтобы преподнести определенный объем информации нашим слушателям, нашим студентам, чтобы они понимали, что с ними может случиться в определенный момент и как в данной обстановке, ситуации надо себя вести".

Игра - это пять этапов. В их числе, - действия при обнаружении подозрительного предмета. Выявление экстремистских проявлений в сети Интернет. В завершение - показательные выступления спецподразделений по освобождению заложников. Провели - сотрудники отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области "Айсберг" и полицейские.

Студент индустриального колледжа Светлана Иванникова:

"Я вообще впечатлена работой полиции, и мне очень понравилось, особенно показательный этап, очень правдоподобно. На остальных этапах очень интересно. Я никогда не участвовала в подобных играх, теперь будем осторожны".