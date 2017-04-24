Отчетная 21-я конференция фракции КПРФ под председательством Геннадия Степахно состоялось накануне в Мурманске

Владимир Волков.

В день рождения Владимира Ленина, руководство наградило особо отличившихся партийцев ведомственными наградами. Речь зашла и о партийной дисциплине. По оценке центрального комитета, в Мурманский области она поддерживается на достойном уровне. Создана обстановка взаимоуважения и товарищества.

Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Геннадий Степахно: "Отмечено, что за последнее десятилетие из мурманского регионального отделения в ЦК РК не поступало ни одной жалобы на нарушение устава партии".

В прошлом году в региональное отделение партии вступило 65 человек. То есть задачи по приему в ряды партийцы выполняют. Однако, по мнению Геннадия Степахно, еще есть над чем поработать. К примеру, в вопросах привлечения молодежи, пока ситуация не совсем благоприятная. Комсомольское движение в Заполярье развито слабо.

Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Геннадий Степахно: "В то же время полярнозоринское отделение уже в течение 10 лет не увеличило численность. Как было 9 коммунистов на 15 тысяч взрослого населения, так и осталось по сей день".