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24.04.2017 11:50

Отчетная 21-я конференция фракции КПРФ под председательством Геннадия Степахно состоялась накануне в Мурманске

Владимир Волков.

В день рождения Владимира Ленина, руководство наградило особо отличившихся партийцев ведомственными наградами. Речь зашла и о партийной дисциплине. По оценке центрального комитета, в Мурманский области она поддерживается на достойном уровне. Создана обстановка взаимоуважения и товарищества.
Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Геннадий Степахно: "Отмечено, что за последнее десятилетие из мурманского регионального отделения в ЦК РК не поступало ни одной жалобы на нарушение устава партии".
В прошлом году в региональное отделение партии вступило 65 человек. То есть задачи по приему в ряды партийцы выполняют. Однако, по мнению Геннадия Степахно, еще есть над чем поработать. К примеру, в вопросах привлечения молодежи, пока ситуация не совсем благоприятная. Комсомольское движение в Заполярье развито слабо.
Первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Геннадий Степахно: "В то же время полярнозоринское отделение уже в течение 10 лет не увеличило численность. Как было 9 коммунистов на 15 тысяч взрослого населения, так и осталось по сей день".
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