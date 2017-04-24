СМС главе. Нестандартные решения городских проблем. Отчет руководителя флотской столицы

Андрей Зайцев.

В Североморске глава ЗАТО Александр Абрамов отчитался о результатах деятельности за прошедший год. В зале традиционно депутаты горсовета, предприниматели, представители общественности, молодёжные организации. По словам главы, проблемы из года в год разнообразнее не становятся. Лидер в списке проблем — ЖКХ, коммуналка, дороги. Опыт в неравной борьбе с ними копится, но и его порой не хватает. На помощь приходят нестандартные решения. Одно из них - СМС главе. Оперативно и эффективно.

Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Привожу пример - столб, из которого торчали оголённые провода. Явная угроза жизни детей. Жители увидели эту ситуацию, сообщили. Буквально 15 минут и всё устранили. А ведь могла быть беда. Вот это называется эффективное взаимодействие".

Памятные же события к которым город подошёл во всеоружии в первую очередь в организационном плане - это освещение храма Андрея Первозванного, на которое приезжал Патриарх Кирилл. Это юбилей Североморска. Залогом же благополучия в муниципалитете глава считает ежедневный контакт с горожанами.