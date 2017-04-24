Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.04.2017 11:40

СМС главе. Нестандартные решения городских проблем. Отчет руководителя флотской столицы

Андрей Зайцев.

В Североморске глава ЗАТО Александр Абрамов отчитался о результатах деятельности за прошедший год. В зале традиционно депутаты горсовета, предприниматели, представители общественности, молодёжные организации. По словам главы, проблемы из года в год разнообразнее не становятся. Лидер в списке проблем — ЖКХ, коммуналка, дороги. Опыт в неравной борьбе с ними копится, но и его порой не хватает. На помощь приходят нестандартные решения. Одно из них - СМС главе. Оперативно и эффективно.
Глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов: "Привожу пример - столб, из которого торчали оголённые провода. Явная угроза жизни детей. Жители увидели эту ситуацию, сообщили. Буквально 15 минут и всё устранили. А ведь могла быть беда. Вот это называется эффективное взаимодействие".
Памятные же события к которым город подошёл во всеоружии в первую очередь в организационном плане - это освещение храма Андрея Первозванного, на которое приезжал Патриарх Кирилл. Это юбилей Североморска. Залогом же благополучия в муниципалитете глава считает ежедневный контакт с горожанами.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.23
Евро = 60.32
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.