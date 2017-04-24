В столице Заполярья завершилось предварительное внутрипартийное голосованию партии "Единая Россия" в избирательных округах №3 и №5

Андрей Зайцев.

В Мурманске завершилось предварительное внутрипартийное голосование партии "Единая Россия" в избирательных округах №3 и №5. Праймериз определял лидеров, которые станут кандидатами в депутаты городского совета областного центра. Борьба развернется за три вакантных кресла. Практика показывает, что данная система позволяет сделать выбор избирателей более осознанным.

Директор общеобразовательной школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Наши люди терпеливые. Они терпеливо ждут сноса деревяшек и наступления весны, они очень отзывчивые, отзывчивые на любые общественные инициативы. Они отзывчивы на чужую боль, оказывая помощь детям, на лечение которых у государства не всегда хватает денег. Для таких людей стоит жить, стоит работать и делать их жизнь ещё лучше".

Каждый из участников должен был принять участие не менее, чем в двух дебатах. Провести встречи с избирателями. Предварительное внутрипартийное голосование по мнению его участников - событие не менее важное, чем сами выборы. Ведь уже на этом этапе станет ясно - доверяют ли тебе люди, своё ли место ты хочешь занять. Итоги праймериза станут известны уже сегодня. Напомним, довыборы в мурманский Совет депутатов пройдут осенью, в единый день голосования.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич: "Волнение, конечно, есть. Но считаю, что эти праймериз необходимы, потому что партия "Единая Россия" должна выбрать самых достойных из своих рядов, чтобы выборы прошли удачно для партии".





