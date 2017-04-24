В Мурманске завершилось предварительное внутрипартийное голосованию партии "Единая Россия" в избирательных округах №3 и №5

Андрей Зайцев.

В Мурманске завершилось предварительное внутрипартийное голосование партии "Единая Россия" в избирательных округах №3 и №5. Определялись лидеры, которые станут кандидатами в депутаты городского совета областного центра. Борьба развернется за три вакантных кресла. Напомним, довыборы в мурманский Совет депутатов пройдут осенью, в единый день голосования. Практика показывает, что праймериз позволяет сделать выбор избирателей более осознанным.

Директор общеобразовательной школы № 5 г. Мурманска Ирина Ускова: "Наши люди терпеливые. Они терпеливо ждут сноса деревяшек и наступления весны, они очень отзывчивые на любые общественные инициативы. Они отзывчивы на чужую боль, оказывая помощь детям, на лечение которых у государства не всегда хватает денег. Для таких людей стоит жить, стоит работать и делать их жизнь ещё лучше".