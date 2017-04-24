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24.04.2017 11:20

Строевые занятия, факультативы по обращению с оружием, основы безопасности жизнедеятельности. В росляковской школе областного центра прошло посвящение в кадеты

Андрей Зайцев.

В 4-й росляковской школе областного центра вот уже в 4-й раз принимают в кадеты четвероклассников. Посвящение - большой праздник для образовательного учреждения. Это традиция. К тому, что в школе мальчишки и девчонки ходят в свободной форме одежды и форме кадетских классов уже привыкли. Как привыкли к дисциплине и сами ребята.
Кадет Никита Сергеев: "Помогает в жизни. Скоро в армию. Там тоже поможет. Я хочу служить в МЧС, стать пожарным, спасателем. И чтобы им стать стать меня научат в кадетской школе всему".
Строевые занятия, дополнительные уроки физкультуры, факультативы по обращению с оружием, основам безопасности жизнедеятельности, всё это теперь и для этих четвероклашек станет фундаментом при выборе будущей профессии. Как когда-то произошло с их старшими товарищами. Сотрудничество школы, кадетских классов со спасателями МЧС очень помогает в этой работе. Шефство ведётся уже не первый год.
Начальник ФГКУ "Специальное управления ФПС № 48 МЧС России" Валентин Туник: "Вот эта цель: патриотического воспитания нашей молодёжи, любви к Родине, любви к нашей стране, нашим гражданам. И конечно же получение необходимой, жизненно важной информации знаний и умений в области жизнедеятельности".
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