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24.04.2017 11:10

Культурный багаж. Литературное путешествие. "Библионочь" - в Мурманской областной научной библиотеке

Елена Сивонен.

"Библионочь-2017". Масштабная акция в поддержку чтения прошла по всей стране. Мурманская область - не исключение. В научной библиотеке организовали литературное путешествие - "Культурный багаж". Всё самое интересное из области истории, музыки, естественных наук до полуночи. Экскурсии по учреждению. Книги - в свободном доступе.
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "В четвертый раз проводится "Библионочь". Здорово, что мероприятие традиционным. Как здорово, что здесь столько молодых лиц с горящими глазами. И я очень надеюсь, что эта ночь станет незабываемой. И что такие мероприятия будут учить всех нас проводить время вместе, приобщаться к эстетике чтения, к эстетике получения знаний".
Своеобразная "зеленая зона" - в отделе краеведения: гости библионочи смогли узнать больше о деятельности Всемирного фонда дикой природы в Арктике, принять участие в мастер-классах. Для юных читателей - познавательный квест, игровая площадка "LEGO", программа музея занимательных наук "Фокус". Также в рамках акции в библиотеке открыли литературное кафе.
Директор Мурманской областной универсальной научной библиотеки Светлана Баскакова: "В течение двух ближайших лет нас ждет много приятных сюрпризов. Библиотека будет менять не только свое пространство, но и свою деятельность. Мы открываем книжные фонды. Буквально, десять дней назад мы открыли зал наук на втором этаже".
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