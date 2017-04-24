"Хореография" и "вокал", "жестовое пение". В областном ДК им С.М. Кирова прошел фестиваль творчества "Возьмемся за руки, друзья"

Анастасия Ярославская.

"Возьмемся за руки, друзья". В областном ДК Кирова вновь творчество без границ. Участники - коллективы, практикующие инклюзивные подходы. На протяжении многих лет себя показать и других посмотреть они могли в рамках фестиваля, теперь он вырос до конкурса. 6 номинаций, среди которых не только традиционные "хореография" и "вокал", но также "танцы на колясках" и "жестовое пение". Все номера совместные, построены на партнерстве "особенных" детей и их ровесников, не имеющих ограничений.

Блиц: "Мы готовились 3 месяца, с этим танцем уже выступали в нашей школе, на фестивале "Театр - это чудо". Танец - это цветок, называется танец цветов - танец цветов!"

Главная идея конкурса - общение единомышленников и общая радость от творческого процесса. Организаторы уверены - каждому из 172 участников это удалось сполна. По итогам каждый получил памятные дипломы и сувениры.

Методист ДК имени Кирова Яна Анисимова: "Дети - они не делят друг друга, делим всегда мы, взрослые, что - кто-то не такой, кто-то хуже слышит, лучше видит. Кто-то думает не так как мы - все это делаем мы - взрослые. Дети к этому относятся абсолютно спокойно и они не разделяют. Ну, кто-то хуже ходит, значит в танце мы будем ставить так, что тот, кто хуже ходит - мы ему будем помогать.





