Обучающиеся и работники МГТУ написали тест по истории Великой Отечественной войны

22 апреля 2017 года в Мурманском государственном техническом университете была проведена международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны".

Участники теста проверили свои знания об истории Великой Отечественной войны и еще раз вспомнили о подвиге советского народа в победе над фашизмом.

Тестирование прошло в рамках федерального проекта "Каждый день горжусь Россией", который реализует Молодежный парламент при Государственной Думе. Акция проводится ежегодно и направлена на сохранение памяти о храбрости воинов на полях сражений и самоотверженной работе в тылу.

Количество набранных за тест баллов можно узнать в таблице результатов.

Пресс-служба МГТУ