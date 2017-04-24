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24.04.2017 15:50

Мурманский областной суд признал правомерным отказ осужденному в условно-досрочном освобождении

Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) к 9 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Постановлением Ленинского районного суда г. Мурманска осужденному отказано в удовлетворении его ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, назначенного по указанному приговору суда.
мужчина, не согласившись с выводами суда, подал в Мурманский областной суд апелляционную жалобу с просьбой отменить постановление районного суда и освободить его от отбывания наказания условно-досрочно.
Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с мнением прокурора об отсутствии оснований для условно-досрочного освобождения северянина и необходимости дальнейшего отбывания им назначенного наказания, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.

Прокуратура Мурманской области
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