За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

21 апреля около 11 часов 30 минут в Заполярном на улице Бабикова водитель автомобиля «Опель», при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, который находился на тротуаре. В результате происшествия 54-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.

21 апреля около 20 часов 20 минут на 106 км автодороги «Умба-Кандалакша» водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ 21102», не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на ограждение (металлическое сооружение безопасности). В результате ДТП 16-летний подросток (пассажир автомобиля «ВАЗ 21102») доставлен в медицинское учреждение.

22 апреля около 17 часов 10 минут в Кандалакше водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть не в установленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия 72-летний мужчина доставлен в медицинское учреждение.

23 апреля около 05 часов 50 минут в Мурманске на улице Нижнее-Ростинское шоссе водитель автомобиля «ВАЗ-2108», не учел скорость для движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на обочину. В результате ДТП 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1254 нарушения Правил дорожного движения.

88 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 31 водитель.

Выявлено 24 нарушения, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 601 нарушение ПДД. 14 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 202 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области